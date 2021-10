Vigila PC cumplan con medidas las sanitarias

Aunque algunos comerciantes del primer cuadro de la ciudad han relajado las medidas preventivas del covid-19, la coordinadora de Protección Civil Yesica Barco dijo que se seguirá vigilando que los establecimientos pues si bien se tienen más de cuatro semanas en semáforo en verde, la realidad es que se tiene que proteger a la comunidad para evitar un rebrote.

"No podemos permitir que se relajen las medidas, aunque el semáforo en Monclova esté en verde los comerciantes deben de exigir el uso del cubre bocas para ingresar a los negocios y evitar aglomeraciones al interior de los mismos, si bien en algunos negocios ya no toman la temperatura y han retirado el tapete sanitizante, se tiene que prevenir para no contrarrestar los avances que hemos tenido".

Dijo que los miembros de la comunidad que detecten el incumplimiento de las medidas preventivas en los negocios, deben reportar al departamento de protección civil para que se acuda a llamar la atención a los encargados de los negocios, ya que en ningún caso se ha dado la instrucción de que se baje la guardia ante este tema.

"Si bien los protocolos cambiaron, no se ha pedido se relajen las medidas preventivas, no se han aplicado multas pero sí recomendaciones para los negocios que incumplan con las medidas dadas a conocer por el sub comité regional de salud".