Vigila policletos la Zona Centro

Mujeres cadetes de la Academia de Policía recorren en bicicleta las primeras calles del centro de la ciudad, para tratar de inhibir delitos.

Ayer se encontraban recorriendo la plaza principal, al sentirse fotografiadas se detuvieron para charlar con este medio de comunicación y destacaron que ya terminaron su capacitación en la academia de policía.

Y aunque desconocen cuándo será su graduación, dijeron sentirse muy contentas porque se encuentran ya ejerciendo labores de policía.

Y muy entusiasmadas porque a partir de enero ingresan oficialmente a la corporación municipal.

Destacaron que en estos días de derrama económica se acrecentó el número de peatones y automóviles en el centro de la ciudad.

Y la labor que ellas como policías han realizado es garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Incluso, se acercan a las personas que logran su atención para decirles que realizan recorridos por las primeras calles de la zona centro, sobre todo, en el área comercial y si la gente detecta cualquier anomalía los invitan a reportar de inmediato para que puedan actuar lo antes posible.