Vigila PRONNIF a niños migrantes

Cantidad de niños migrantes han pasado por la Región Centro, acompañan a sus padres que buscan cumplir el sueño americano, Martha Herrera; titular de la PRONNIF señaló que solo intervienen determinando que no se vulneren sus derechos, pero en sí es una labor que le compete al Instituto Nacional de Migración.

Esto es acercarse cuando les den vista o les informan algún caso específico donde vayan niños, niñas, adolescentes, intervienen con una entrevista para descartar que estén en una situación de riesgo y hacen una determinación sobre eso.

Señaló que hasta este momento no les han dado vista de algún caso pero están al pendiente de cualquier situación para atenderla lo más pronto posible.

En los casos en donde los menores están deshidratados, cansados, con hambre, dijo que la intervención se limita a ser la determinación de que no están en estado de riesgo, sí están con sus familias, con sus padres, no pueden intervenir de otra manera, solos verificar que no hayan sido víctimas de ninguna vulneración de ningún tipo.

Señaló que situaciones como andar en la orilla de la carretera a más de 40° centígrados, es un tema competente de migración que hagan las gestiones necesarias con ellos y cuando el INM ponga a disposición de la Pronnif a algún niño, intervienen.