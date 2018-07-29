Vigila Protección Civil carreteras

Torreón, Coah.- La Coordinación Estatal de Protección Civil (PC) Región Laguna realiza rondines de vigilancia en los municipios de Viesca, Matamoros, San Pedro de las Colonias, Francisco I. Madero y Viesca durante este periodo vacacional.

Verifica que estén los puestos de auxilio de Protección Civil, Bomberos y policías municipales en carreteras, para brindar atención a la ciudadanía que así lo requiera, advirtió el titular de PC Laguna, Humberto Rodríguez Bandrés.

“Recorremos las Dunas de Bilbao y el Parque Recreativo Juan Guerra de Viesca, por citar algunos, y los diversos municipios en La Laguna, con el objetivo de salvaguardar la integridad física y vida de las personas, que disfruten de las vacaciones y que retornen con bien a sus hogares”, precisó.

Rodríguez Bandrés invitó a la población a llamar al 911 en caso de alguna emergencia.

“Son puntos que ya se han establecido sobre las carreteras que vienen de Saltillo y de Cuatro Ciénegas; así están al pendiente para cualquier llamado y también los visitamos para cotejar que estén funcionando todos”.

Rodríguez Bandrés invitó a la población a llamar al 911 en caso de alguna emergencia, ya que estarán coordinados con los municipios de la Región Laguna.

Por último, el funcionario resaltó que los elementos de la dependencia a su cargo se encontrarán en alerta en todo momento.

Exhortó a la sociedad a extremar las medidas necesarias en este periodo vacacional, con el objetivo de evitar cualquier percance.