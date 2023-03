Vigilará Fiscalía las elecciones

Monclova; Coah. Ante el proceso electoral que se avecina, la Fiscalía General del Estado cuenta con un comisionado permanente de la Fiscalía especializada para el combate de delitos electorales esta persona forma parte de la delegación, refirió el delegado Rodrigo Chairez Zamora

"El proceso electoral es mucho más amplio, pero el tema de campañas es lo que se le pone un poco mas de atención, hemos estado al pendiente no hemos tenido ningún incidente en cuanto al tema de seguridad, pero no estamos exentos de cualquier incidencia sin embargo se trabaja en ese tema, para que en caso de esa incidencia sea atendida en el menor tiempo posible, de manera inmediata y que no represente un impacto en el electorado que se prepara para salir y emitir su sufragio".

Indicó que esta jornada de votación será muy intensa sin embargo y los puntos de atención de la Fiscalía estará en los mismos lugares que ya son tradicionales en la localidad.

Así mismo dijo en cuanto al tema de seguridad por algún candidato en específico no se tiene ninguna solicitud al momento.

"No tenemos ninguna solicitud sin embargo no somos la única instancia para recibir estas solicitudes, se pueden hacer en nivel central en otras instancias y ya nosotros nos corresponderá en su caso, presentar o brindar el apoyo a los que solicite la fiscalía especializada del estado.