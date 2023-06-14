Vigilarán quintas por consumo de alcohol

, debido al consumo de alcohol que se da al interior de estos establecimientos sin una regulación, por lo que se coordinará con los ayuntamientos para dar inicio con los operativos.

Andrés Saénz Armendáriz, Jefe de Padrones señaló que iniciarán con los operativos en conjunto con los diferentes municipios, para la regulación de estos establecimientos que se han incrementado en los últimos años.

Señaló que si bien es cierto que como encargado de alcoholes del estado, no influyen en temas de Protección Civil, si influyen en la venta y el consumo de bebidas alcohólicas al interior de los establecimientos.

Mencionó que si bien se desconoce si existe la venta de bebidas en las quintas, si existe el consumo y en muchos casos por menores de edad.

“El pasado fin de semana desalojamos una quinta en Frontera, en la colonia Occidental porque había cerca de 400 menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas, por lo que si es importante empezar con la regulación de estos establecimientos”.

Indicó que dentro de este festejo, no se tenía ninguna regulación, por lo que iniciarán con la inspección de las quintas y jardines.

Dentro de los operativos se tendrá acercamiento con los propietarios para saber si alguna de las autoridades municipales se ha acercado con ellos para regular el funcionamiento de los establecimientos.

Señaló que en este sentido, los permisos iniciales los otorgan los municipios, además los propietario de las quintas o del establecimiento, deben tramitar su licencia temporal de alcoholes, pero ninguno lo hace.