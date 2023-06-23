Vinculan a abuelo por abuso sexual

A prisión adulto mayor por el delito de abuso sexual en agravio de sus nietas.

Monclova; Coah.-Vinculan a proceso a abuelo que abusó sexualmente de tres menores de edad en Monclova, juez dicta como medida cautelar prisión preventiva y permanecerá en cárcel durante los siguientes tres meses en el centro penitenciario de la ciudad de Saltillo.

Hace dos días el señor Juan “N” de 62 años de edad fue detenido por elementos de seguridad pública y puesto a disposición de la agencia del Ministerio Publico por el delito de abuso sexual en agravio de tres menores dos de sus nietas y una prima de ellas.

Este viernes se celebró la audiencia inicial por el delito de abuso sexual, y en el que el ministerio público solicitó la vinculación de proceso, misma que fue autorizada por el juez penal, así mismo se solicitó un plazo de investigación por los siguientes tres meses y será a finales del mes de septiembre cuando se reanude la audiencia inicial y en el que se definirá si es culpable o no de los hechos por el que se le acusa.