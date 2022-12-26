Vinculan a homicidas

Roberto “N” y Edwin “N” fueron vinculados a proceso, son presuntos responsables del asesinato de José Ángel Requena Flores, el joven que el pasado domingo 18 de diciembre fue baleado en su domicilio de la colonia Occidental, situación que lo puso en un estado de gravedad y tras unas horas de estar hospitalizado murió.

Fue en la audiencia de ayer cuando el juez determinó que existen pruebas suficientes para realizar la vinculación a proceso, puso un plazo de investigación complementaria de tres meses así como las medidas cautelar de prisión preventiva para ambos que fueron enviados al penal.

“Esto es por no querer jalar con nosotros y no pagar lo que debes”, fueron las palabras que Roberto N conocido como “El Güero” le dijo a la víctima segundos después de hablarle disparado en cuatro ocasiones y haber fallado solamente uno de los tiros, después se dio a la fuga.

Los dos hombres fueron detenidos gracias a una orden de aprehensión, esto luego de la investigación inicial realizada por la Fiscalía General del Estado, la cual está basada en testimoniales de amigos, hermanos y padres de la víctima.

Entre testimonios existe la versión de que quienes asesinaron a José Ángel, conocido como “Pepe” eran Roberto y Edwin, ambos llegaron en un vehículo blanco que era conducido por Edwin mientras que Roberto fue quien descendió del vehículo, preguntó por José Ángel a uno de los hermanos de este quien le indicó que estaba en el interior del domicilio, Roberto entró, logró el objetivo y salió corriendo y le dice a su cómplice “Ya quedó, dale, dale”, echándose a la fuga.

Dentro de los testimonios, también existe la declaración de alguien cercano a la víctima quien mencionó que mientras lo trasladaban al hospital este logró identificar a sus atacantes, uno de estos “El güero”.

“Dijo que el güero lo había chin… que por unos business por una lana que le debía”, fueron las palabras que dijo José Ángel al ser trasladado al hospital.