Vinculan a maestro de danza por violación

Jesús “G” fue vinculado a proceso por el delito de violación equiparada agravado por realizarse con abuso de confianza en contra de un menor de 15 años de edad, el Juez de la causa encontró los elementos suficientes para ejercer acción penal contra el imputado que permanecerá en prisión preventiva durante los siguientes 3 meses que se dieron de plazo para investigación.

El día de ayer se retomó la audiencia inicial luego de que la defensa del imputado solicitará la duplicidad de término que le permite la ley, por tratarse de un menor de edad la audiencia se desarrolló de manera privada para no afectar a la víctima de violación.

Tras la imputación del delito, el Juez del caso determinó contar con suficientes elementos para ejercer la acción penal y continuar el proceso legal el contra de Jesús “G” por el delito de violación equiparada contra un menor de edad y dio un plazo de 3 meses para investigación complementaria, además de aplicar la prisión oficiosa que amerita estos casos.

Como se recordará, Jesús “G” se aprovecharía de su labor como instructor de baile de este menor para sostener relaciones sexuales presuntamente en la misma instalación de la academia de baile a donde asistían, hasta que el adolescente no pudo más con la situación y dijo a sus padres lo que estaba pasando.

Decidieron denunciar los hechos y fue el pasado viernes cuando se detuvo al presunto responsable que el sábado fue llevado ante el Juez para iniciar un proceso en su contra.