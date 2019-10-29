Vinculan a proceso a ex contador de Castaños

Por el delito de Peculado en cuantía intermedia, los ex funcionarios de Castaños Miguel Ángel y Cesar “D” fueron vinculados a proceso a petición de la Fiscalía Especializada en delito por hechos de corrupción, luego de imputarles la malversación de fondos públicos por mas de 305 mil pesos.

El día de ayer se reanudó la audiencia contra los ex funcionarios públicos, a quienes se les acusa de peculado en detrimento de las finanzas municipales por mas de 305 mil pesos que simulando un despido en justificado sacaron de las arcas municipales al terminó de la administración 2014-2017 en la que se desempeñaron como Contador y Secretario Particular respectivamente.

Bajo la causa penal 549/2019 los agentes de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción formularon la imputación a los indiciados, se dio a conocer que simularon un despido injustificado y de manera indebida simularon constancias de estos para cobrar entre ambos mas de 305 mil pesos y lesionando con su actuar la economía de la administración pública.

Al retomarse la audiencia inicial, la defensa de los imputados alegaron que la denuncia interpuesta en contra de los ex funcionarios carecía de legitimación al considerar que el Alcalde, en este caso Enrique Soto Ojeda, no tiene facultad para denunciar sino que para ello existen figuras como Síndicos o Contralores, por lo tanto buscaban dejar sin efecto las acusaciones. Tras la interacción entre los defensores así como el Ministerio Público denunciante, el Juez Homero Salinas pidió un tiempo para analizar el caso y posteriormente resolver.

El juzgador resolvió que el Alcalde es figura con facultades para interponer una denuncia y en la causa penal 549/2019 señaló existen los suficientes elementos para presumir una posible malversación de fondos públicos, por ello procedió a vincular a proceso a los indiciados y fijo a petición de las partes un plazo de 2 meses para ampliar la investigación o en caso de considerarlo buscar una salida alterna al conflicto.