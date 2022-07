Vinculan a proceso a vocalista de Mazter

José Guerrero vocalista de Sonido Mazter fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar, esto tras agredir física y verbalmente a su exmujer, acciones que fueron captadas por su hijo y que circularon mediante redes sociales.

Fue el pasado 07 de junio que el video empezó a circular en redes sociales y medios de comunicación, Periódico La Voz contactó a su exesposa quien narró la vida que llevó junto al padre de sus hijos, en la que solo hubo infidelidades y agresiones.

“Si hago esto es por mí, por mis hijos y porque ya no me voy a quedar callada”, señaló en aquella ocasión su ex esposa Iris Díaz quien durante mucho tiempo se quedó callada porque él era una figura pública.

Pero en la última discusión que tuvieron, él se molestó porque uno de sus hijos traía el cabello teñido, Pepe Mazter se molestó y empezó a discutir con su ex mujeres quien aceptó que le dijo “Tu mamá” y el hombre se regresó, empezó a gritarle y agredirla, mientras ella le pedía que no le gritara y que no la tocara, él no se detenía.

Todo eso fue captado por su hijo mayor, quien hizo público el video luego de que su padre rompiera la promesa de que no volvería a tocar a su mamá.

Por esa razón, Iris Díaz interpuso una denuncia ante el Centro de Empoderamiento para la Mujer en Saltillo, mencionando que estaba cansada de esta situación pues duró 15 años en concubinato, en los que siempre fue infiel y agresivo.

“Lo que siempre hacía me golpeaba, me hacía lo que quisiera y quería contentarme con un viaje, con una fiesta, con una borrachera pero me cansé y al mes se fue con una comadre mía, de hecho nos hicieron mucha burla porque decían que yo era Karla Luna, él Américo Garza y ella Panini, aguanté todo eso, ya se casó con ella y es independiente, pero él sigue molestando”, comentó su ex esposa.

Dijo que su hijo siempre se había pintado el pelo de color al finalizar el ciclo escolar por lo que no entendía porque el papá se había molestado tanto.

La noticia causó mucho impacto en redes sociales, hubo seguidoras del grupo musical que reprobaron la conducta del cantante y que incluso mencionaban que dejarían de escuchar la música.

Fue entonces que Pepe Guerrero dio la cara y salió a brindar una declaración mencionando que nunca fue su intención agredirla, asegurando que había caído en la trampa y que todo estaba planeado.

Además el cantante pidió disculpas a las mujeres que se sintieron ofendidas, acusando a su ex mujer de tener dos hermanos que andaban mal y mencionando que temía por su vida.

Hoy se dio a conocer que tras una audiencia ante la autoridad judicial, el vocalista, quedó vinculado a proceso, estará firmando periódicamente, es decir no ameritó prisión preventiva y seguirá la investigación.