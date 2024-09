Vinculan a proceso al comandante "Natas".

José Ignacio N., conocido como comandante "Natas", fue vinculado a proceso por el homicidio calificado con ventaja de Julio Alberto Rodríguez Escareño, tras los hechos ocurridos la noche del 15 de septiembre en el restaurante-bar "Me Por Bonito". Durante la audiencia celebrada ayer en el Centro de Justicia Penal, José Ignacio ofreció una disculpa pública a la familia de la víctima, asegurando que no había huido y que se entregó voluntariamente en el C4, manifestando que no tenía la intención de causar daño.

"Jamás hui del lugar me entregué yo solo a las instalaciones del C4 pido una disculpa pública, no fue mi intención dañar ni hacer daño ofrezco una disculpa a la familia", comentó frente al juez José Ignacio.

La madre de la víctima, Mayra Esparza, visiblemente devastada, estuvo presente acompañada de su abogado y el Ministerio Público. El imputado, junto a su defensa, afirmó que no intentaba evadir responsabilidades, aclarando que no fue detenido como se mencionó inicialmente, sino que acudió por su propia cuenta al C4.

El Ministerio Público presentó pruebas clave, incluyendo declaraciones de testigos, empleados y amigos de la víctima, así como videograbaciones y el arma utilizada. Según los hechos expuestos, José Ignacio disparó al aire desde el área VIP del bar, hiriendo mortalmente a Julio, quien estaba en la planta alta.

La defensa del acusado argumentó que no existió intención de causar la muerte, pues según la criminalística de campo, una pared de tabla roca bloqueaba la visibilidad. Sin embargo, la jueza determinó que hubo dolo eventual, señalando que, como elemento de una corporación policial, José Ignacio era consciente del riesgo que sus actos conllevaban.

Finalmente, la jueza vinculó a proceso a José Ignacio N., otorgando tres meses de investigación, con fecha límite el 24 de diciembre. Se le dictó prisión preventiva justificada y fue trasladado al penal varonil en Saltillo. Durante la audiencia, la madre de la víctima expresó su temor por posibles represalias, dado que el acusado es policía.