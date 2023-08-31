Vinculan a violador de adolescente

FRONTERA COAH-. Julio César N fue vinculado a proceso por el delito de violación equiparada en contra de un adolescente de 14 años de edad, caso que se encuentra bajo la causa penal 1067/2023, el juez fijó un plazo de 3 meses para la investigación complementaria.



Tras presentarlo ante el juez se decretó de legal la detención, se formuló la imputación y se vinculó a proceso, el imputado quedó bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada hasta el próximo 29 de noviembre del 2023 cuando se vence el plazo de investigación.

Como se recordará, fue el pasado 26 de agosto del presente año cuando se dio a conocer el lamentable hecho en el que Julio César participó y que fue denunciado ante las autoridades.

El imputado tomó a la fuerza al joven menor de edad y abusó sexualmente de él, después de eso se interpuso la denuncia y la declaración de la víctima fue certificada por el médico que confirmó la desagradable situación.