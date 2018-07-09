Vincularían a proceso a violador de ancianito

FRONTERA.- En el Centro de Juicios Orales se logró la imputación y se tendrá una nueva audiencia en busca de la vinculación a proceso por el delito de violación a un adulto mayor.

Aunque se mantienen las reservas con relación a este caso y en protección a la víctima en cuestión, integrándose las pruebas iniciales de la averiguación en la carpeta 325/2018.

Se presume que este es un primer caso denunciado sobre violación en contra de un hombre, siendo la víctima además, una persona de la tercera edad.

Cabe hacer mención que este hecho se dio a conocer en el municipio de Nadadores, donde Mariano M. se introdujo a la casa del afectado y sació sus más bajos instintos sin importarle que el adulto mayor estuviera discapacitado.

El juez en turno, será quien avalará su detención y presentación, sin embargo la defensa de este pidió duplicidad de término para presentar pruebas y evitar la vinculación a proceso, pero el día de ayer aplicó la prisión preventiva como medida cautelar, en tanto el Ministerio Público buscará vincular a proceso al imputado por el delito de violación en contra del anciano.

En la audiencia que se realizará el día de hoy se determinará si el imputado es vinculado y de serlo, el proceso se llevará en prisión preventiva.