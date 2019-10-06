Viola a estudiante maestro de danza

Por el delito de violación equiparada con agravante por cometerse con abuso de confianza, Jesús “G” fue detenido y llevado ante el juez luego de la denuncia interpuesta por los padres de un menor de 15 años de edad al que enseñaba en una conocida academia de baile de la localidad.

Trascendió que el pasado viernes por la tarde elementos de la Fiscalía detuvieron al imputado por violación equiparada en contra de un menor de edad, esto a varios días de que se interpuso la denuncia correspondiente ante la dependencia.

Bajo la causa penal 472/2019, Jesús “G” fue llevado al banquillo de los acusados donde el Ministerio Público le imputó el delito de violación equiparada por tratarse de un menor de edad la víctima y agravado por cometerse con abuso de confianza, ya que el imputado fungía como maestro de danza, incluso los abusos se cometieron en las instalaciones de la academia de baile donde Jesús era instructor.

Tras la imputación por parte del Ministerio Público, el defensor de oficio pidió la duplicidad de término para que se le resuelva respecto a la vinculación a proceso, por lo que se fijó como fecha el próximo 10 de octubre para resolver la situación legal, en tanto al imputado se le aplicó la prisión preventiva oficiosa hasta que se retome la audiencia inicial.

Trascendió que el instructor de baile se aprovechó del menor de edad para que durante varios meses sostuviera relaciones en la misma instalación de la academia de baile, hasta que no pudo más con la situación y dijo a sus padres lo que estaba pasando.