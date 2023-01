Viola Plan B de AMLO autonomía municipal

Monclova se suma la lista de municipios que emitirán ante la Suprema Corte de Justicia un rechazo al Plan B de la Reforma Electoral de AMLO, que se considera no equilibrada y anticonstitucional luego que invade la autonomía municipal.

El Presidente Municipal, Mario Dávila Delgado dijo que este plan influye justamente con la autonomía en el manejo del presupuesto propio en donde no debe intervenir ningún otro poder ejecutivo.

"No es equitativo y no es justo, se generaría una diferencia, si algún funcionario que tenga mayor presupuesto quiere invertir en la elección podría hacerlo, un Presidente de la República, un diputado o un senador, pero los Presidentes Municipales no lo pueden hacer, no hay equilibrio", explicó.

Dijo que se unieron varios municipios, entre los que mencionó a Tijuana y Mérida, incluida Monclova, y ya emitieron un rechazo digital, pero ahora lo harán de manera escrita.

"Ya lo ha hecho municipios diversos, partidos políticos y hasta órganos como el INE, se debe gobernar pero no invadir los derecho de otros entes de gobierno", expresó.

La ciudadanía también puede hacerlo, se busca que se tenga un gobierno equilibrado entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

TENDRÁ MONCLOVA UN CENTRO DE CONTROL ANIMAL

Por otra parte, el Presidente Municipal anunció que con una inversión entre 10 a 15 millones de pesos este año se construirá un Centro de Control Animal.

Será un refugio temporal para animales que se pondrán en adopción, pero tendrán también un quirófano para esterilizaciones, un centro de radiología y de atención médica a mascotas.

Referente a las campañas de vacunación antirrábica, dijo que éstas corresponden a la Secretaría de Salud federal y a la estatal, el municipio en este caso solo gestiona que se realicen las campañas y se brinda apoyo en caso de ser necesario.

El jefe de la comuna dijo que ya se tiene un lugar previsto para el centro de control animal que podría funcionar en el centro de la ciudad.

Y no se contempla en primera instancia el sacrificio de animales pues los perros que lleguen al lugar se les brindará una atención de salud integral y una vez listos con la sanidad aprobada se pondrían en adopción.

Únicamente en los casos en los que el animal por enfermedad ya no pueda vivir, o bien, presenten una agresividad no controlada, entonces los especialistas en su atención decidirían si se practica el sacrificio.