Visita Enrique Rivera a obrero en huelga

Monclova; Coah.-Enrique Rivera, director de relaciones laborales de Altos Hornos de México acompañó por unos instantes al obrero que realiza huelga de hambre en el ave fénix, de manera momentánea solo informó a los medios que se solidarizan con él y con todos los trabajadores y enseguida se retiró del lugar.

Cerca de 5 minutos permaneció en el punto mejor conocido como Ave Fénix ofreciendo su solidaridad al trabajador que permanece en exigencia de sus prestaciones, de manera muy breve señaló que desafortunadamente las cosas se mantienen igual.

“Desafortunadamente si estamos parados, se están haciendo esfuerzos y están avanzando con lo que se tiene que hacer para que esta empresa vuelva a operar y que suceda lo más pronto posible” mencionó.

Así mismo dijo que todos los obreros que dependen de la siderúrgica quisieran que muy pronto las cosas se solucionen.