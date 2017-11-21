Vive Monclova Revolución

Miles de personas participaron en el desfile del 107 aniversario de la Revolución Mexicana, las principales calles de la ciudad lucieron muy coloridas, la música, los vestuarios y el ambiente hicieron de este día, un día de orgullo en el País.

Desde temprana hora se dieron cita los personajes como Francisco Villa, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Porfirio Díaz, además de las Adelitas que lucieron radiantes por la calle Carranza hasta llegar a la presidencia municipal.

Participaron más de 5 mil personas que recorrieron las calles de la ciudad para ser admirados por los ciudadanos que como cada año acuden en familia a presenciar el desfile.

No podían faltar los sombreros, el bigote, los rifles, las faldas floreadas entre los participantes que además adornaron sus vehículos con globos, flores, rebosos, sombreros y de más.

Estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria y universitarios se prepararon con tiempo anticipado para este día e hicieron la presentación de tablas rítmicas, bailables como huapangos y polkas, además la escolta de cada plantel educativo que hizo su demostración y más números artísticos.

En el desfile no pudo faltar la participación de cuerpos de seguridad como Cruz Roja, Protección Civil y Bomberos que hicieron la simulación de las diferentes actividades que realizan y en las que arriesgan su vida por salvar la vida del resto de las personas, los asistentes admiraron su labor.

También se contó con la participación de las personas de la tercera edad que de forma entusiasmada pusieron todo su esfuerzo para dar lo mejor de sí y demostrárselo a la ciudadanía.

Clubs de motociclistas fueron los que más llamaron la atención de los presentes con la presentación de actividades riesgosas que cautivaron a los espectadores, jóvenes del pentatlón también mostraron sus habilidades.

Ciudadanos hicieron su presentación junto con sus perros a los que entrenan y quieren y cuidan, su participación fue el objetivo de crear conciencia en la ciudadanía.

Quienes han participado en eventos con causa son los clubs de automóviles clásicos que se han ganado un lugar en el desfile así como el reconocimiento de los monclovenses quienes con aplausos reconocieron sus labores.