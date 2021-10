Vive profe Gustavo calvario en clínica

Un verdadero calvario están viviendo familiares de un Profesor de la Preparatoria Ladislao Farías Campos debido a que hace un mes fue internado por problemas graves de salud y fue atendido en la Clínica del Magisterio donde les dieron cobertura de salud completa, sin embargo hace una semana tuvo una recaía y al requerir de nueva cuenta hospitalización, le informaron que no se está pagando el servicio médico, por lo que el costo de los medicamentos, especialistas, radiografías, estudios y resonancia va por cuenta de la familia, aun cuando él tiene más de 20 años cubriendo sus cuotas en tiempo y forma.

Lena García Ballesteros, hija del Profesor Gustavo García relató visiblemente consternada que desde hace una semana su papá no está recibiendo el medicamento como es debido, por lo que ellos están cubriendo el costo del mismo, lo cual consideran como injusto porque él siempre ha recibido el descuento vía nómina por atención médica completa.

Sin poder contener el llanto, Lena García dijo que los medicamentos que actualmente requiere el profesor para atender su padecimiento son de costos muy altos, casi de mil pesos por día, por lo que están haciendo esfuerzos sobre humanos para adquirirlos y evitar que el profesor pueda agravarse debido a la falta de lo antibióticos y tratamientos que requiere.

"Estamos muy molestos porque no es justo el sindicato se aviente la pelotita y no nos resuelva nada, papá esta delicado y si bien en el hospital se le está atendiendo, si se requiere de medicamentos que no tengan o de especialistas que no pertenezcan a la clínica, los tenemos que pagar nosotros, lo cual es injusto porque él tiene un descuento de más de 200 pesos por quincena desde hace más de 20 años para tener cobertura completa".

Dijo que hace unos días acudió a dialogar con el representante del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila y este no le dio respuesta, solo le dijo que estaban esperando al contador de Saltillo para que hiciera los pagos, sin embargo a más de cinco días esto no ha sucedido.

"Tenemos miedo que la cuenta del hospital vaya subiendo y nosotros tengamos que cubrirla, estamos haciendo muchos esfuerzos para cubrir los estudios, el costo de los especialistas y los medicamentos para que mi papá tenga una evolución favorable, sin embargo el miedo es mucho porque no sabemos que tanto vamos a poder cubrir y no queremos que mi papá se vea afectado en su salud".

La familia García Ballesteros exigió a los representantes de la UA de C que cumplan con el pago del servicio médico para que el profesor reciba la atención como es debido, pues si esto no sucede, no podrán solventar los gastos que la hospitalización genere, ya que debido al padecimiento que el profesor tiene, posiblemente tenga que quedarse en observación y hospitalizado durante varias semanas más.