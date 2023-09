VIVEN CALVARIO ABUELITOS PARA COBRAR SU PENSIÓN

Monclova, Coah.-Filas de más de 8 horas, sin comer, padeciendo de las inclemencias del sol y sin ser atendidos, así es como esperan adultos mayores para poder cobrar el apoyo que otorga el Gobierno Federal en la ciudad de Monclova.

Desde las 2 de la madrugada de este lunes abuelitos pasaron la noche al exterior de oficinas del Banco Bienestar ubicado sobre la calle De la Fuente en la zona centro de Monclova, para ser de los primeros en recibir su apoyo de 4 mil 800 pesos. De acuerdo al día y al calendario que informó la Secretaria del Bienestar corresponde a los beneficiarios que la inicial del primer apellido empiece con la letra C. La molestia de adultos mayores fue que la apertura de oficinas iniciará a las 9 de la mañana y que solo existiera una caja habilitada para entregar los pagos.

"Estamos desde la madrugada y no avanza la fila, están pasando primero a los que tienen una discapacidad, pero sólo hay una cajera atendiendo" mencionaron abuelitos.

Cientos de personas mayores, algunos con bastón o andadera esperaban horas para ser atendidos, una mujer dijo sentirse mareada por la espera, sin embargo aún cuando se le invitó a ser de las primeras en pasar a cobrar, decidió permanecer en la fila.

La señora Eva Ortíz quien padece de diabetes argumentó estar desde las cinco de la mañana, pasaban las diez de la mañana y aún no tocaba su turno. " No e almorzado, necesito aplicarme la insulina, ya me siento mal de estar esperando y las señoritas ya les avise pero no me hacen caso" mencionó

Abuelitos realizaron un llamado urgente para la titular de la Secretaria del Bienestar Claudia Garza para que atienda este problema que cada vez se agudiza más.