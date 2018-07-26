Viven en la Obrera noche ‘infernal’

Por más de 10 horas, vecinos de la colonia Obrera Sur estuvieron sin energía eléctrica debido a un problema en un transformador, provocando que pasaran una noche verdaderamente “infernal” por el intenso calor.

Fue cerca de la una de la madrugada cuando un problema en el transformador de la calle Estándar y Secundaria 6 en la colonia ubicada al sur de la ciudad, presentó una falla dejando sin energía eléctrica a varias cuadras a la redonda.

Algunos vecinos que escucharon el estruendo o se percataron de la ausencia de la luz salieron a la calle a ver lo ocurrido, es por ello que comenzaron a reportarse a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pero refirieron que nadie les contestaba.

Por más de 10 horas, vecinos de la colonia Obrera Sur estuvieron sin energía eléctrica debido a un problema en un transformador ocasionando que fuera insoportable las altas temperaturas.

Los vecinos tuvieron que pasar la noche sentados en el porche o la banqueta de sus viviendas, tratando de aprovechar el poco viento para combatir el calor que se sentía.

Óscar Gutiérrez, vecino del sector, comentó que lamentablemente tuvieron que esperar hasta cerca de las 11 de la mañana cuando una cuadrilla de la Comisión de Electricidad acudió a revisar la situación.

Señaló que cuando detectaron el problema se percataron que no llevaban las herramientas necesarias para hacer la reparación, es por ello que tuvieron que mandar por él, retrasando aún más la reinstalación del servicio.

“Afirman que son una empresa de clase mundial, pero en esta ocasión dejaron mucho que desear”.

Explicó que con las altas temperaturas que se están viviendo en Monclova el aire lavado y acondicionado, es indispensable para mitigar el calor.

De igual forma, Gutiérrez comentó que es importante que la comisión esté muy al pendiente de este tipo de problemáticas en las colonias para atenderlas de inmediato, pues es muy complicado tener que aguantar temperaturas de hasta 40 grados sin luz.