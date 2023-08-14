Vivía quinceañera con novio mayor de edad

La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) podría tomar acciones legales contra los papás que dejaron que su hija de 15 años viviera con su novio de 18 durante un año, además de hacer la investigación hacia el joven al considerarse como un delito.

La subprocuradora regional Martha Herrera indicó que el caso fue puesto a disposición de la instancia el pasado domingo en el que una menor de edad estaba viviendo con su novio mayor de edad, quienes tuvieron una discusión y fue como se dio a conocer el caso a las autoridades.

La Pronnif se acercó con los padres de la jovencita para restituirle sus derechos y empezar la investigación del entorno social, dándoles a conocer que se podría estar incurriendo en un delito por parte del mayor de edad.

“De esta forma haremos las visitas correspondientes e instruirlas sobre el proceso que deben seguir, aparentemente tenían un año viviendo juntos lo que representa una omisión de cuidados por parte de los padres de familia”.

Martha Herrera señaló que analizarán si se dieron otro tipo de vulneraciones hacia la adolescente mientras que se interpondrá la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) respecto al joven de 18 años de edad para dar seguimiento al caso.

La subprocuradora indicó que no son casos regulares en la región centro, de adolescentes que se salen de su casa para vivir con amigos o sus parejas.