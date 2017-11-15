Volarán “bikers” en torneo nacional

“Nos gusta volar, nos gusta lo que hacemos y queremos destacar”.

Bennony, Edner y Jonathan son tres jóvenes destacados en el Deporte Extremo BMX (Bicycle Motocross) que representarán a la región Centro de Coahuila en el concurso “The House Jam”, un evento a nivel nacional que se efectuará los próximos 18 y 19 de noviembre en la capital de San Luis Potosí.

Desde pequeños, iniciaron a practicar saltos y acrobacias en bicicleta hasta destacar entre los grupos de bikers de Monclova y la región, por lo que ahora buscan el obtener un reconocimiento por su talento en los concursos a donde acuden personas de toda la República a participar en las diferentes categorías.

Benonny Castillo Aguayo tiene 14 años, actualmente cursa sus estudios en la secundaria Justo Sierra Méndez número 4; lleva alrededor de 3 años practicando este deporte extremo en donde se inició gracias a sus vecinos del sector Héroes del 47, quienes también hacían esta actividad.

Su buen desempeño ha logrado obtener el segundo lugar a nivel nacional en la categoría Novato, por lo que también consiguió ganar unos “bars” (Manubrios), pedales y playeras conmemorativas del concurso las cuales tiene inversiones de miles de pesos.

Edner Galindo Tovar de 15 años estudia en la secundaria 64 y vive en la colonia Elsa Hernández de Ciudad Frontera, se fue acoplando con los deportistas de BMX que practicaban en la ciudad del riel hasta obtener su propia bicicleta con la que ha acudido a concursos a nivel nacional.

Su equipo tiene un costo de más de diez mil pesos y con trabajo propio ha logrado el obtener las piezas para ir perfeccionando aún más su bicicleta, sueña con ser uno de los bikers más reconocidos en la nación, pues a su corta edad tiene una capacidad que reconocen los buenos deportistas.

Jonathan Terrazas Guillén, quien tiene 16 años y es estudiante del Conalep Frontera inició en el deporte extremo gracias a su hermano mayor que poco a poco le fue mostrando los trucos para destacar.

Aunque es el más tímido de los tres, su sueño es participar en los concursos a nivel nacional, para sobresalir entre ellos, aunque sus padres no aprueban el deporte que practica, él asegura es sano y es una actividad que puede dejarle grandes experiencias.

Los tres son amigos y trabajan apoyando en eventos sociales para poder obtener recursos para sus equipos, cabe destacar que algunas bicicletas tienen un valor de más de 20 mil pesos, según los accesorios que tengan.

Todos ellos practican constantemente en el Parque Las Américas, donde se tienen instalaciones adecuadas para desarrollar el Bicycle MotoCross (BMX).

Partirán el próximo viernes a San Luis Potosí donde aseguran se esforzarán al máximo para destacar en la categoría y obtener premios que les beneficien a sus bicicletas.

“Queremos sobresalir y que nos reconozcan en este deporte, tenemos personas que nos ponen ejemplos y que queremos ser como ellos, nos falta mucho apoyo pero lo buscaremos y lucharemos por lo que queremos” comentaron en exclusiva para Periódico La Voz.

