Volvió a salir negativo haitiana que dio a luz

La Cuarta Jurisdicción Sanitaria reprobó que la haitiana Myriame Belon no haya permanecido en aislamiento luego de dar positivo a Covid-19, esto mientras recibía ayuda de la fundación Manos que Ayudan, el encargado Pedro Magaña informó que ayer se realizó otra prueba PCR a la que finalmente dio negativo.

Faustino Aguilar Arocha señaló que de no haber dado positivo a Covid-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social no la hubiera recibido, ya que normalmente el Hospital Amparo Pape traslada ahí a las mujeres embarazadas que están contagiadas.

"Tiene Covid-19, yo tengo todo su expediente clínico y que se sube a nivel nacional, tengo las dos pruebas de antígeno y PCR en mi oficina, no hay ninguna duda, de no ser así el IMSS no la hubiera aceptado y se hubiera quedado en el Amparo Pape".

Instó a que la migrante de 31 años de edad debió estar en cuarentena, sin embargo, la fundación Manos que Ayudan la "anduvieron paseando" por Monclova, llevándola al Registro Civil y lo cual no fue correcto ya que pudo contagiar a más personas.

"La dieron de alta por ginecológicamente estaba bien, no porque fuera negativa, ya hablamos con la asociación para que estuviera resguardada".

Al respecto, Pedro Magaña dijo que el IMSS estuvo mal en darla de alta así como así ya que la bebé como el resto de su familia pudiera contagiarse, por lo que ayer por la mañana la llevó a realizarse una prueba Covid a un laboratorio particular y fue después de mediodía que la migrante dio negativo.