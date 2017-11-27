Vuelven las quejas por acoso policíaco

Conductores, principalmente mujeres, que circulan por la carretera San Pedro-Cuatro Ciénegas siguen siendo acosados por elementos de las corporaciones policíacas a la entrada del Pueblo Mágico.

Según testimonios, los policías piden a los automovilistas que se detengan y bajen de su vehículo para hacer una revisión.

El presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Monclova, Luis Gilberto González Arocha, mencionó que continúan las quejas de personas que se han sentido atemorizadas ante el procedimiento que emplean los elementos que se encuentran en el punto de control en la entrada de Cuatro Ciénegas.

Esta es una problemática que se presentó en el mes de mayo, en donde se detenía a las jóvenes que venían de los balnearios y se les pedía que bajaran de sus vehículos para revisar el vehículo y determinar si no transportaban droga o algún estupefaciente, lo que generó molestia entre los vacacionistas.

González Arocha señaló que en ese entonces se dialogó y se atendió la situación y se dejó de realizar esos operativos, pero las quejas comenzaron a surgir de nueva cuenta.

Es por eso que el presidente de la OCV buscará un acercamiento con el Secretario de Gobierno para dialogar sobre estas quejas, sobre todo ante la afluencia que se esperan de turistas durante la temporada vacacional que se aproxima.

