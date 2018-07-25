Y en la Pedregal llega un ‘chorrito’

Vecinos de la colonia Pedregal de San Ángel se quejaron de la poca presión del agua, tienen más de una semana batallando. “Con estos calorones y sin agua nos andamos volviendo locos”, señaló Narcisa Mendoza Flores.

Aunque ya se interpuso la queja, el Municipio no ha hecho nada para terminar con este problema, son vecinos de la calle Monte Albán los que tienen el problema, suponen que es de los sectores más retirados y por eso no hay presión.

Narcisa Mendoza Flores.

“Hay muy poca presión, juntamos de 80 a 150 litros de agua cada tercer día, el calor es insoportable, hoy me tocó levantarme a las 5:00 am para juntar agua para los próximos tres días, no es suficiente”, comentó David Frías.

Narcisa Mendoza Flores también vive en la calle Monte Albán, comentó que ella tiene un tinaco chiquito mismo que llena cada tercer día, pero no le es suficiente.

“Batallamos mucho con el agua, a veces para las 9:00 de la mañana ya no tenemos agua, tengo un tinaco chiquito, pero todos los días se baña uno y hace el quehacer, lavar trastes, el agua para el baño, aunque cuide uno el agua no alcanza”, comentó.

Mencionó que es una situación desesperante, las altas temperaturas que se han presentado en los últimos días y la falta de agua para el baño y los abanicos tiene a los vecinos molestos.

“Con estos calorones y sin agua nos estamos volviendo locos, es muy feo estar sin agua, ni pal baño”, comentó Narcisa Mendoza Flores.