…Y locatarios pocas ventas

Al concluir el Buen Fin 2017, las ventas para el comercio local no superaron las expectativas que se tenían en algunos establecimientos, en comparación del año pasado.

El presidente de la Cámara de Comercio, José María Gil de los Santos comentó que están a la espera de un informe detallado de la afluencia y la derrama económica que registró el fin de semana más barato del año en Monclova.

Señaló que hasta el momento no tienen un aproximado de las ventas que se registraron en Monclova durante este fin de semana, pero se percibe un panorama similar al que se dio el año pasado a pesar que esperaban superar esta cifra.

Indicó que las grandes cadenas comerciales tuvieron una importante afluencia de personas durante estos días, sin embargo, ellos emiten un informe a nivel nacional así que es necesario esperar al comercio local.

“Tenemos casos de comercios que anuncian un incremento de un 20 por ciento en sus ventas, algunos otros nos dicen que un cinco por ciento y hay quienes nos reportan que no hubo absolutamente nada”, recalcó el líder de los comerciantes.

Asimismo, Gil de los Santos comentó que esperan los resultados finales del análisis que se hace para conocer el incremento que pudo tener las ventas en esta temporada, sin embargo en Monclova parece que será similar al del año anterior.

Indicó que hasta el momento no tienen ningún reporte de incidencia, ni tampoco delictivo, por lo que podría decirse que concluyó con saldo blanco pero habría que esperar a los próximos días también.