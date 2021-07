Ya había Mario agredido a Victoria

Familiares de Mario "N" habían agredido verbalmente a Victoria Molina dos días antes de que la golpeara con un barrote, sus compañeras de trabajo relataron que la iba a dejar y a buscar constantemente ya que no confiaba en ella, el único que delito que Vicky cometió fue permitirle seguir en su vida.

El pasado viernes 23 de julio, la hermana de Mario y su esposo acudieron a la tortillería Mary ubicada sobre la avenida Las Torres, pidieron hablar con Victoria para decirle que no mandara a las autoridades de seguridad, alegando que los problemas de pareja así debían quedarse, entre los dos.

"Me tocó estar ese día cuando vino a agredirla su ex cuñada, le decíamos que se metiera pero ella no quería por todo lo que le estaban diciendo, hasta salió el patrón y los corrió, les dijo que no vinieran a molestarla aquí", dijo una de sus compañeras.

Su jefa María de los Ángeles Herrera Corona señaló que Victoria tiene alrededor de 8 meses laborando en la tortillería y "El Japo" siempre iba a llevarla y a recogerla porque era muy celoso, la cuidaba demasiado por eso aunque ya no estuvieran juntos. Incluso una vez la golpeó y tumbó en medio de la callea una cuadra del negocio.

Les contó que hace unas semanas comenzó a vivir con su mamá por la misma situación y porque la visitaba a media noche a molestarla. Cuando se enteró de lo sucedido no podía creerlo, que su ex pareja llegara a ese grado de violencia contra su empleada.

"Ella salió a las 10:00 de la noche del trabajo y se fue a su casa por ropa para el día siguiente, pero el ya la estaba esperando, mi hijo alcanzó a verlo cuando pasó por ahí. Su intención era matarla porque de no ser por una pareja que pasó por ahí, hubiera seguido golpeándola, ellos fueron los que se lo quitaron de encima y le dieron auxilio", relató María.

Señaló, Victoria aún estaba consciente cuando llegaron más personas y las autoridades, diciendo que Mario la había golpeado.