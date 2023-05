Ya no buscaran a Alonso Ancira

Desisten funcionarios del Sindicato Nacional Democrático de realizar viaje a San Antonio, Texas, para reunirse con Alonso Ancira Elizondo y conocer la situación real de la empresa y ver el tema de los pagos pendientes de los trabajadores.

El Secretario General del Sindicato Nacional Democrático, Ismael Leija Escalante, señaló que aún están analizando la posibilidad de viajar a la ciudad de San Antonio para buscar un acercamiento con Alonso Ancira, pero por el momento no lo harán, ya que no han podido establecer una comunicación.

Se ha tratado de hablar telefónicamente con el aún dueño de Altos Hornos de México, pero no se ha logrado, por lo que dijo que no es posible realizar un viaje en el que no se tiene la certeza de que los reciban.

"Ni siquiera contesta la llamada, vamos a ir a gastar dinero de "x", no nos recibe ni siquiera la llamada, así que no por el momento no".

Señaló que además, la postura de Alonso Ancira será de que ya no tienen nada que ver con Altos Hornos de México, por lo que tendrán que seguir haciendo presión con los directivos a nivel local.

Dijo que no se descarta la posibilidad de acudir a Estados Unidos, únicamente para que se les de a conocer la realidad de lo que sucede en la empresa y cual es el futuro para miles de familias a nivel local.

En cuanto a los nuevos socios y la inyección de recursos, no se tiene ninguna información y únicamente se señala que están en las últimas firmas, pero esto se viene manejando desde el mes de enero.