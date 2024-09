Ya no compren autos chuecos: Recaudador

El recaudador de rentas Pablo González alertó a los posibles compradores de autos usados sobre los riesgos de adquirir vehículos "chuecos" que no cumplen con los requisitos legales para ser regularizados.

Según González, la nueva plataforma Carfax permite verificar si un vehículo ha sido importado legalmente y si cumple con los requisitos del decreto para ser regularizado. Sin embargo, muchos vehículos no pasan esta verificación, lo que impide a sus propietarios obtener placas y regularizar su situación.

"Ya no compren autos chuecos, porque no van a poder plaquearlos", advirtió González. "Con la nueva plataforma, sabemos si el vehículo pasó a México de manera legal y si no está dentro del decreto, no va a poder plaquear".

Se estima que al menos cien propietarios han sido afectados por esta situación, aunque González cree que el número real podría ser mucho mayor.

Cabe destacar que, hasta la fecha, se han plaqueado cerca de 27 mil vehículos que cumplieron con los requisitos legales. Sin embargo, los compradores de autos usados que adquieran vehículos a partir de ahora no podrán obtener placas si el vehículo no cumple con los requisitos legales.

"Quienes ya plaquearon de hace 20 días para atrás sí van a poder hacer su refrendo", aclaró González. "Pero los que compren a partir de ahora ya no".

La comunidad está advertida sobre los riesgos de comprar autos "chuecos" y se espera que tomen medidas precautorias para evitar problemas legales y financieros.