“Ya no podemos subsistir”

A la edad de 18 años ingresó a laborar en la empresa más grande de la región centro, sin pensar que se convertiría en la mejor en todo Latinoamérica, el orgullo de sus padres y de él mismo por contar con salarios y prestaciones superiores a los de otras compañías, hoy Monclova vive la peor de las crisis, no hay producción, no hay salarios, no hay prestaciones, todo se redujo a nada.

Después de construir su matrimonio, la llegada de bendiciones con tres hijos, adquirir tres casas, dos automóviles, brindar educación a sus hijos, en los últimos meses ha tenido que realizar trabajos extraordinarios, vender herramientas, un automóvil y en riesgo latente de perder hasta su patrimonio.

Él es el señor Saúl Martínez Sánchez de 54 años de edad, un total de 36 años siendo trabajador del área de laminadora en caliente, en unas horas más cumplirá 24 horas en ayuno ha iniciado una “huelga de hambre” una lucha en la que renuncia a cualquier alimento para reivindicar el cumplimiento de sus prestaciones.

Arriesgando su propia vida, refugiándose de los intensos rayos del sol que ya comienzan a brillar en el cielo azul de Monclova, el señor Samuel relata cabizbajo “Ya no tenemos nada” “Ya no hay nada para subsistir”

Al día de hoy jueves suman siete semanas de atraso del pago nómina, dos premios de asistencia equivalentes a los 4 mil pesos dependiendo de la categoría, vales de despensa, utilidades, en esta prestación simplemente se les dijo que no habría. Además se les adeuda el pago del ahorro del año pasado, el medio ahorro que se avecina a la primera quincena del próximo mes.

Su esposa Reyna García le acompaña fielmente y quien también se suma a su marido con la huelga de hambre, además botea en las vialidades con la finalidad de seguir sosteniendo el hogar.

Los cuestionamientos siguen en el aire, Conflicto político? Ancira es quien tiene la solución a todo? el Gobierno Federal obstaculiza venta de AHMSA? Mientras tanto de nada han servido manifestaciones, bloqueos de carretera, confían que en breve se les proporcione una información satisfactoria.