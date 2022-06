"Ya no quiero ir con mi papá"

"No me quiero ir con mi papá, llévame contigo, no quiero estar con mi papi, tengo miedo que los corte en pedacitos", le decía la pequeña Regina a su mamá Alma Carrizales a quien acusaron de raptar a su propia hija cuando la dio de baja en la primaria y se la llevó a vivir a otra ciudad, mencionó que temen por su seguridad.

Alma Carrizales, lamentó estar pasando por todo esto y que su hija sea el centro del conflicto para su padre Erick Martínez Hipólito.

"Mamá si llegan a buscarme les voy a decir lo que mi papá me hacía, como me amenazaba, decía la niña que apenas tiene 7 años de edad pero su mentalidad y la forma de expresarse, es como si tuviera una mayor edad.

"Estamos hartas de esta situación de la intervención de su familia, él piensa que porque va a ser policía a nosotras nos va a amedrantar, mi hija se siente insegura, ayer fuimos a Pronnif y le decía mi hija señoría, yo quiero que mi papá no se me acerque, ya no lo quiero ver y empezó a contar todo", comentó Alma Carrizales.

Dijo que el padre de su hija está en la academia para formar parte de las filas de la Policía Civil Coahuila (PCC), la niña dice que tiene miedo a que su papá cumpla sus amenazas pues constantemente decía que le haría algo a su mamá y a la pareja que tiene.

"Me dice tengo mucho miedo mami que mi papá los corte en pedacitos porque ella dice que siempre le decía eso, supongo que haciéndose valer de que está en la academia o desconozco, no sé qué haga porque ni pensión alimenticia le pasa a mi hija", comentó.

Dijo que no pretende hacerse la víctima, lo único que quiere es darle seguridad a su hija y una estabilidad emocional, que ella esté tranquila, comentó que sí ella fuera mala o sí en verdad hubiera "raptado" a su hija, ya hubieran presentado el documento en el que aparentemente él tiene la custodia por descuido y maltrato.

Lo único que quería era aclarar esta situación que se hizo pública por la búsqueda que la familia del papá inició en redes sociales sin motivo porque que ella si tiene es documentos que la acreditan ante el juzgado.

Mencionó que lo único que quiere es estar bien, que su hija esté bien, que disfrute la vida y deje de ser el objetivo de su ex, para perjudicar.