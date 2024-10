Ya se hizo mucho daño a trabajadores.

En entrevista, Ismael Leija Escalante, secretario del Sindicato Nacional Democrático, habló sobre la denuncia presentada por los sobrinos de Alonso Ancira, donde se acusa a Ancira de falsificar firmas de un fideicomiso.

"Ya se hizo tanto daño a los trabajadores, que mañana se levanta el paro judicial y a pocos días salgan con esto de firmas falsificadas", expresó Leija Escalante. "No creo que autoridades federales no se dieran cuenta si algo se diera mal. No creo que venga por ahí, si es así es un delito más que lo traiga la autoridad estadounidense o la autoridad mexicana".

Leija Escalante confía en que la situación seguirá su curso normal y que las autoridades actuarán de forma inmediata ante las acusaciones de falsificación. "Yo siento que sí seguirá su cauce normal y eso de falsificaciones, actúen de forma inmediata", afirmó.

Esta denuncia es solo la última en una serie de problemas que han afectado a los trabajadores de AHMSA, quien ha estado en el ojo público debido a diversas irregularidades y controversias en los últimos años.