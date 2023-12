Ya tengo paz: Laura Vielma

FRONTERA COAH-. "Ya obtuve lo que busqué en todo este tiempo" necesitaba paz en el interior, señaló Laura Vielma, madre de Camila, luego de que Rubí quedará en prisión y anunciaran su traslado al penal femenil en Piedras Negras.

"No me da alegría no pero sí estos 6 años ella derramó lágrimas, yo derramé muchas más, si ella en ese tiempo hubiera tenido esas lágrimas, nosotros también hubiéramos tenido esa sensibilidad pero no fue así quiso alargar, quiso echar culpas", comentó.

Dijo que necesitaba paz y soltar a su hija que no estaba para defenderse, esa era su obligación como madre aunque señaló que da tristeza ver cómo terminó todo, no le creyó cuando Rubí dijo que lamentaba toda esta situación, porque lo hizo cuando ella ya no vio ninguna posibilidad de seguir evadiendo la justicia.

"Ella solo pierde la cercanía con su hijo, solo la cercanía porque su hijo está vivo y lo podrá ver cuántas veces se le puedan facilitar yo no, ella se va a reencontrar con él yo con Camila ya no", comentó.

Dijo que es importante que los jóvenes tengan la confianza hacia sus padres, su hija confió en otra persona mayor que ella, dijo que en su caso siempre hubo comunicación pero en esa ocasión las cosas no se dieron como deberían ser.

Exhortó a quienes estén por la misma situación que ella a que no se den por vencidos, hay mucha gente atrás que puede apoyar y reconoció la labor de los abogados que en todo momento se manejaron con profesionalismo.

Por su parte, José Delgadillo hijo de Yolanda Carrizales agradeció a la abogada Juanita Olalde por el trabajo realizado, dijo que ya está más tranquilo, era estresante seguir con esto durante 6 años.