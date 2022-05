"Yo le pedí a Dios que me recogiera a mi hija, ella ya sufría mucho": Papá de Maribel

Frontera., Coah.- Yo le pedí a Dios que me recogiera a mi hija, ella ya sufría mucho, cada que me la aspiraban temblaba, su cuerpo no resistió más y su corazoncito dejó de latir, dijo el señor Juan José Domínguez, padre de Maribel.

Con un gran dolor el padre de Maribel dijo que su hija ya está con Dios, ya descansa y aunque ellos como familia tenían mucha fe y esperanza en que ella se recuperará, la joven de tan solo 16 años de edad no resistió y falle el pasado domingo a las 8:30. "Ahorita no tengo cabeza para saber que sigue jurídicamente, la familia de Ricardo se acercó con nosotros para arreglar, pero aún no sabemos si le daremos el perdón porque a mi hija ningún dinero no la va a regresar".