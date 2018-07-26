‘Yo no me voy’

Existen rumores relacionados a que Gerardo Arellano director de Seguridad Pública estaría dejando el cargo debido a la falta de resultados, este mencionó “No me voy, no existe nada de eso, fue algún chistorete”.

Han sido pocos los resultados que se han tenido en temas de seguridad, sin embargo el director asegura que los índices de delitos en la ciudad han disminuido, aunque la percepción de la ciudanía es otra, él asegura que ha trabajado bien y que se tienen resultados buenos.

Gerardo Arellano, director de Seguridad Pública.

“Yo estoy a gusto, desde el primer día que tomé el cargo mencioné que la dirección requiere creatividad, entrega y participación y yo lo estoy haciendo”, comentó.

Dijo que en estos seis meses ha tenidos la oportunidad de servir a Monclova y comentó “Y creo que he cumplido con esto”.

Mencionó que no sabe nada en relación a estos rumores y que al final de cuentas la decisión la toma el cabildo, comentó que el seguirá trabajando y que si en la próxima administración lo invitaran a trabajar con gusto aceptaría, “Desde luego si me hacen una propuesta yo encantado por servir a la ciudad”, comentó.