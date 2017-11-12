Yo no solapo a nadie: Chaires

Al asegurar que no “solapa” a nadie, el Delegado de la Procuraduría de Justicia, dijo que será la Unidad Especializada la que determine el futuro del Agente del Ministerio Público acusado de extorsión.

Rodrigo Chaires Zamora, insistió que si alguien tiene pruebas para acusarlo lo debe hacer con sustentos y si no, atenerse a las consecuencias jurídicas.

“No tengo nada que temer, quien se atreva a emitir una manifestación sin sustento es quien debe tener algún temor, porque nosotros procedemos legalmente siempre”,

advirtió.

Jesús Hernández Reyes señaló que Sergio Camarillo, Agente del Ministerio Público quien fue señalado por extorsionar a un paisano era un protegido del Delegado, ya que no había sido suspendido del cargo.

El pasado viernes volvió a presentarse otra acusación contra el agente quien al parecer pidió un depósito a una cuenta personal a cambio de liberar a una persona y un vehículo.

Cháirez Zamora mencionó que hasta el viernes existía una denuncia formal, solo una queja, pero ahora que ya se presentó, será la Unidad Especializada la que determine suspender o inhabilitar al funcionarios señalado.

“Hay que pasar por un procedimiento, el servidor público tendrá que comparecer y rendir su declaración para que inicie una investigación”, indicó.

Mencionó que como delegado está expuesto a este tipo de situaciones, pero lo más importante es que el tema se aclare.

Comentó que el vehículo ya está liberado y que la intervención no fue del agente del MP porque no estaba en funciones.

Dijo que se tiene evaluaciones periódicas, una es al interior, otras por parte de unidades que coordinan, explicó que dentro de la delegación hay muchas personas a las que se les afecta en sus intereses y la mayoría hacen señalamientos sin sustento.