"Yo no soy un bandido"

Luego de que Jonathan Esaú "N" señalara a Cesar Flores como el que ordenó la matanza de perros en Monclova, el candidato por el distrito V desconoció a la persona, incluso solicitó someterse al detector de mentiras para comprobar que lo que dice es verdad.

"Ellos saben perfectamente que yo no le entro a eso, es una estrategia porque les dolió, yo ni los conozco, es más yo si me presento, yo sí puedo conseguir las pruebas y puedo desmentir todo, porque yo no soy bandido ni asesino como ellos" mencionó en entrevista para Periódico la Voz.

"Los videos me los dejaron, no los conozco pero si se quiénes fueron los que tomaron el video y los que lo mataron, esto ya tienen 9 años haciéndolo, apoco tengo 9 años ordenándolos" cuestiono Cesar Flores.