¡Yo seré su voz!

Cientos de monclovenses alzaron la voz por perritos en situación de calle, lo que sería una manifestación pacífica se convirtió en una marcha hasta la Presidencia Municipal de Monclova junto a su familia y los animalitos más fieles, sus mascotas.

El movimiento surgió y tomó fuerza al difundirse videos de trabajadores de Protección Civil y Bomberos de Monclova, donde se podía apreciar que golpeaban de forma muy cruel a un perrito y más videos donde otros animalitos fueron tratados de forma agresiva hasta quitarles la vida.

En punto de las 6:00 de la tarde decenas de familias se reunieron en la Plaza de los Bomberos, llevaron a sus mascotas de todas las razas, pugs, husky, chihuahua, pomerianos, labrador, pitbull, entre otros, además de portar camisetas y pancartas para exigir justicia.

"Que no hablen no significa que no sientan", "Protección Civil son asesinos", "Queremos justicia", "Yo seré tu voz" y "El hombre es el animal más cruel", eran algunas frases que escribieron en pancartas y lonas.

Durante algunos minutos los manifestantes se instalaron en la plaza, algunos pidiendo la destitución del director de Protección Civil y otros pidiendo que las autoridades den todo el peso de la ley a los responsables.

La manifestación se convirtió en una marcha que tenía la finalidad de llegar a la Presidencia Municipal de Monclova, apoyados por patrullas de Seguridad Pública, los cientos de monclovenses y mascotas tomaron un carril del bulevar Harold R. Pape, siendo una de las manifestaciones más grandes realizadas en los últimos años.

Fue en punto de las 7:00 de la tarde que el movimiento llegó a la presidencia donde se instalaron para que las organizadoras dieran algunas palabras, quienes pidieron que se lleve a cabo la investigación y por qué se ocultó por mucho tiempo los videos, los cuales fueron difundidos por un candidato a diputado local.

A la par, algunos asistentes incitaron a que un grupo bloqueara la calle Carranza con el fin de pedir que llegara el alcalde Mario Dávila Delgado, por lo que los policías hicieron que los automovilistas circularan en contra por la calle Zaragoza, pero a los pocos minutos, uno de los integrantes bloqueó junto a otros dicha calle y por tal motivo, los automovilistas tuvieron que desviarse una calle antes en la esquina de la Carranza y calle Hidalgo.

Mientras esto pasaba, la mayoría de los manifestantes seguía instalado en las escaleras y frente a la Presidencia Municipal, donde pasaron a pegar los cartelones y pancartas en las instalaciones. Finalmente las familias se quedaron unos momentos más para tomarse fotos con sus mascotas y con el famoso activista Zadrigman.

Cabe destacar que Zadrigman, el superhéroe mexicano dedicado a rescatar animales en situación de calle o maltrato, comenzó con una promesa que le hizo a su mascota, Duke, antes de despedirlo el 19 de diciembre de 2020, fecha en que murió víctima de bacterias en su cuerpo.

En entrevista para Periódico La Voz Monclova, comentó que viajó 12 horas desde Morelia para poder estar en la manifestación de Monclova y se siente orgulloso que mucha gente haya asistido para generar un cambio, lo que quiere decir que podría haber buena respuesta de las autoridades y que también se incrementen las penas a los que cometen crueldad animal.

"Esperemos que no se vuelva a repetir todo y tienen mi apoyo en todo momento, y como siempre les digo lo más importante es concientizar y empezar en los hogares con nuestra familia, difundir ese amor por las mascotas con nuestros hijos y amigos"