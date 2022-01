Zafarrancho por falta de vacunas

El segundo día de la jornada de vacunación a personas de 50 a 59 años de edad se vio opacada por la mala organización de los Servidores de la Nación quienes dejaron esperando a 150 personas por más de una hora al exterior de las instalaciones, esto se vio a que las personas en rezago se terminaron las dosis disponibles.

Ayer tocó el turno a las personas cuyo apellido iniciara con la letra E a la letra H, con una disponibilidad de 3 mil 300 dosis para aplicarse del biológico AstraZeneca. Pero fue alrededor de las 11:00 de la mañana cuando un servidor de la nación informó a los asistentes que ya se habían terminado las vacunas y que mejor regresaran hoy viernes.

Esto generó el enojo de los monclovenses que acudieron para tener en refuerzo de la vacuna y estar protegidos ante la nueva variante Omicron. Al preguntar el por qué se terminaron tan pronto las dosis, le respondieron que las personas en rezagos se las habían terminado.

"No puedes ser posible que aún año de la vacunación a la población que en realidad lo necesitamos no sean capaces de organizar la jornada, nos toca a los de la letra E hasta letra H, pero no pueden hacer otra fila extra para las personas en rezago junto con sus vacunas", dijo el señor Jerónimo.

Fue hasta después de mediodía que el Ejército Mexicano había trasladado más dosis al gimnasio municipal Milo Martínez con el fin de aplicar la vacuna a las personas que estuvieron esperando por más de una hora y a quienes dejaron pasar al techado para esperar su turno.

Sin embargo, poco después llegaron más personas para formarse ya quienes las rechazaron ya que volvieron a argumentar que no había dosis. Los mismos encargados les dijeron que te dirigían a nacer nació Milo Martínez donde también rechazar un vacunados por falta del insumo.

"Primero nos dicen que hagamos y la afuera del gimnasio y de ahí nos mandan de regreso a la otra entrada entonces a qué estamos jugando".

Las personas presionaron por rededor de 15 minutos y lograron conseguir su vacuna de refuerzo.