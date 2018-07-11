Zapal 2018: Festival sagrado

La exhacienda el Mimbre se encuentra muy alejada de la ciudad, lo que es perfecto para la ocasión. Recuerdo que eso fue lo primero que pensé al llegar al festival ZAPAL 2018: “Qué buen lugar para un festival”. Algunos de los más famosos festivales en México no cuentan con las instalaciones que tiene ZAPAL: grandes áreas verdes, caminos marcados por tierra y piedras, un espacio perfecto para el escenario y una zona para descansar.

Se pronosticaba lluvia todo ese fin de semana así que los vendedores de impermeables querían hacer su agosto vendiendo a precios ridículos las bolsas de plástico para cubrirse de la lluvia, aun así muchos nos arriesgamos y estábamos dispuestos a mojarnos con la lluvia saltillense pero la lluvia nunca llegó.

Cada año la expectativa de ZAPAL aumenta, y este no fue la excepción.

Había mucha fila para poder entrar al lugar, no importaba a qué hora se llegara. Las bandas empezaron a salir cerca del mediodía, la primera en subir al escenario principal fue Primavera Club, en ese momento el lugar estaba algo vacío, pero el pequeño grupo de personas que se había reunido para ver a Primavera disfrutaron su música, todos estaban muy ambientados, fácil se veía que el día apenas comenzaba y que estaban dispuestos a pasarla de lo mejor.

La zona del área de los Food Trucks era donde había más gente, era la hora de comida y pronto el olor de los tacos, las empanadas argentinas, los elotes y el famoso choripan de ZAPAL no se hizo esperar.

La gente que iba llegando incluso antes de ir hacia el escenario pasaba un momento a degustar de la comida que estaba siendo preparada, y que hace tan especial a este festival. Los precios para mí sorpresa no eran elevados para estar dentro de un festival de música.

Antes de llegar al escenario es necesario pasar por lo que se conoce como el “Área sagrada”, que es un espacio donde hay pasto y hay personas haciendo danzas y rituales, además estaban este tipo de cabañas de indios muy bien elaboradas. En el centro había fuego, y la leña crujía. Estar ahí era como transportarse a otra época. El área cumplía muy bien con su función de sagrada.

Mientras encontraba purificando mi alma en el área sagrada al escenario principal ya se subía Odisseo, y yo quería verlos a ellos, así que me dirigí al escenario principal y la cantidad de personas que lo habían tomado ya superaba mis expectativas. El clima hasta ese momento era perfecto: el cielo estaba nublado pero las nubes dejaban asomarse al sol el tiempo perfecto para calentar un poco el ambiente. Sin embargo, las nubes negras seguían amenazando con cumplir el pronóstico de ese día y la tradición de ZAPAL: que siempre llueve.

El público aprovechaba el tiempo entre banda y banda para poder comprar cerveza, o algún snack. Es importante resaltar que nunca hubo largas filas para poder acceder a los stands de cerveza, el servicio fue rápido, y era perfecto porque en realidad el tiempo que tardaba entre una banda y otra no era mucho, cuando una banda terminaba de tocar el staff se encargaba de mover todo rapidísimo para que los tiempos se cumplieran idealmente.

Cerca de las 5:30 la siguiente banda que era una de mis favoritas: Technicolor fabrics y que apenas hace algunos meses empecé a escuchar hizo acto de presencia. Creo que fue a partir de ese momento que el festival llegó realmente a su punto ideal para que la fiesta comenzara. Ellos se presentaron en el escenario emergente mientras que en el principal los de DLD estaban prendiendo a los amantes del Rock en Español. Fue una lástima que pusieran a dos bandas tan buenas a tocar al mismo tiempo pero la verdad es que era difícil no empalmar a las bandas buenas, ya que este año el Line Up ofertaba muy buenas agrupaciones.

Cuando technicolor fabrics terminó tuve que correr al escenario principal para poder ver a los Porter, y cumplir mi sueño de adolescente de cantar Espiral a todo pulmón.

Al principio temí que sólo cantaran las rolas nuevas pero no fue así, también se aventaron Host of a ghost, para recordar aquellos buenos años pasados. A partir de ese momento la pantalla ya mostraba que la explanada del escenario principal ya estaba llena así que todos coreamos Espiral. Los de Porter y todas las bandas en general respetaron a la perfección sus horarios, a pesar de que el público les pedía la canción extra si no estaba dentro del tiempo no lo hacían. Por este motivo a lo mucho había 10 minutos de retraso entre banda y banda.

El siguiente en tomar el escenario fue Caloncho, y cuando digo tomar me refiero a realmente hacerlo suyo. Junto con su banda portaban uniformes de baseball haciendo referencia a lo que ya sabemos: que Caloncho es súper fan del baseball. Todos uniformados empezaron a tocar rolas del más reciente disco y desde la primera a la última todos coreaban juntos, el público le demostró mucho afecto. Cuando llegó el momento de cantar “Canción optimista” parece que los astros se alinearon y en ese preciso momento el sol brilló como no lo había hecho en todo el día. Iluminando a todo el público al momento de cantar “todo bien al 100” claro que el Caloncho se aventó su speech positivo de amar la vida y amar lo que hacemos. Así que todos muy prendidos repetían la canción casi como un mantra.

Caloncho dejó bien preparado el escenario para lo que se avecinaba. El sol sólo salió un momento durante la canción para después empezar a ocultarse detrás de las montañas saltillenses.

Tocó el turno de Cultura Profética. Hasta aquí he dicho que las bandas estaban perfectas en tiempo, pues Cultura Profética no. Sin embargo, Willie Rodríguez, el vocalista, no tardó en aclarar que había comido algo que no le cayó bien y estaba teniendo problemas estomacales que lo disculparan por la tardanza (que la verdad no fue tanta) y empezaron su concierto. Complacieron con las canciones más conocidas. Esta banda de Puerto Rico hasta ese momento y creo que durante el concierto fue de las más aclamadas.

En lo personal fue la razón de que asistiera a ZAPAL, y me pareció divertido que durante la espera de Cultura escuché a muchos gritando que esta banda era la razón de que estuvieran ahí. Bueno, no siempre es fácil poder ver a Cultura Profética tan cerca. Cuando al fin el espectáculo que creo que fue de los mejores del festival, gracias a los coros y el saxofón, la gente empezó a bajar de nivel en su emoción, como si se creyera que en realidad después de ver a Cultura Profética ya nada podría superarlo. Pues no fue así, El Gran Silencio inció su presentación con Chuntaro Style, una decisión muy inteligente de su parte, porque esta canción prendió de nuevo al público e hizo que permanecieran el resto de la hora. La explanada se convirtió en un salón de baile, había gente bailando en parejas, solas, en grupo, puedo decir que pocos eran los que no estaban bailando cumbia.

La noche ya había caído, y el frío de una ciudad como Saltillo empezaba a sentirse, así que los bailes de cumbia calentaron el ambiente y cuando llegó el turno de la Maldita Vecindad, la gente ya estaba bien ambientada. El ska como la cumbia son géneros que prenden hasta aquellos que no saben bailarlos, entonces en ese momento todos sabían ska y todos estaban haciendo slam. Mientras que todos se divertían con la maldita Vecindad, el grupo que iba a cerrar otorgaba algunas palabras sobre su presentación: “traemos orquesta sinfónica, invitados internacionales “rocanroleros” que han rocanroleando con nosotros en estos ya casi 50 años, que se cumplirán el 12 de octubre y que festejaremos el 13 de octubre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, el 20 de octubre en la Universidad de Puebla y el 27 de octubre en la Arena de Monterrey. Es un honor para nosotros presentarnos aquí esta noche con las grandes bandas que se están presentando en este evento, un privilegio que nos sigan invitando”

Después de hablar en rueda de prensa Alex Lora junto con todo su equipo de producción de prepararon para la gran encomienda que tenían: finalizar el Festival ZAPAL 2018.