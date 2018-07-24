 Invita INE a participar en convocatoria para consejero del IEC

Piedras Negras, Coah. - El Instituto Nacional Electoral (INE), abrió la convocatoria para postularse como consejero del Instituto Electoral de Coahuila, José Juan Becerra Pineda, vocal ejecutivo del Distrito 1, explicó que desde el 23 de julio se puede recabar la papelería y se deberá de presentar en cada Junta Distrital del 13 al 17 de agosto.

Se busca sustituir a tres nuevos consejeros del IEC, explicó, por lo que pueden consultar las bases en la página www.ine.com.mx ya que hay requisitos que se deben cumplir para ser candidato.

Entre los requisitos para la ciudadanía que desee participar, se encuentra ser mayor de 30 años, contar con 5 años de licenciatura expedida, ser originario de Coahuila, no haber sido candidato o desempeñado cargos de elección popular, no haber pertenecido a partidos políticos en los últimos 4 años, así como contar con buena reputación y no haber sido condenado por algún delito, entre otros.

En la página, desde el 23 de julio hasta el 17 agosto estarán disponibles los formatos a llenar, se presentará la documentación en las Juntas Distritales Ejecutivas, del 13 al 17 de agosto.

En la Administración Concejal del IEC, los cargos que serán desocupados son los de los consejeros María de los Ángeles, Larissa Ruth Pineda y René de la Garza, mismos que integraron en determinado momento las comisiones de educación cívica, de normatividad, y la de quejas y denuncia.