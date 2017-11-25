20 de diciembre, fecha límite para pago de aguinaldos

El procurador auxiliar de la Defensa del Trabajo, Francisco Javier Favela Hernández, dio a conocer que según la Ley Federal del Trabajo, el pago de aguinaldos se debe entregar a los trabajadores antes del 20 de diciembre.

Comentó que la mayoría de las empresas hace entrega de esta prestación antes de la fecha límite, señaló que la misma ley marca que se debe pagar 15 días de trabajo a quienes laboraron un año o si bien cuenta con menos tiempo laborando, se calcula lo proporcional.

Dijo que los trabajadores que no reciban esta prestación por parte de la empresa donde laboran, pueden acudir a la Procuraduría dela Defensa del Trabajo, para recibir asesoría y despejar cualquier duda.

Agregó que en años anteriores se han presentado varias denuncias de este tipo y se les ha asesorado en la dependencia sobre los derechos con los que cuenta el trabajador.