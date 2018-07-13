25 mil paisanos ingresan al país por Coahuila

Un poco más de 25 mil paisanos han cruzado por Coahuila en este verano, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Migración (INM).

Cerca de 11 mil connacionales lo hicieron por los Puentes Internacionales I y II.

Mil 927 paisanos lo hicieron por Ciudad Acuña, 3 mil 300 por Torreón, mil 800 por Saltillo y más de 2 mil por Monclova.

Muchos paisanos aprovecharon para recorrer los lugares turísticos de Piedras Negras.

A cada persona se le entregó la Guía Paisano 2018, un documento donde se informa de los trámites y programas a los que tienen acceso en su regreso a México.

La Guía se distribuyó a lo largo del territorio mexicano en los módulos de atención del Programa Paisano.