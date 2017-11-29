43% de contribuyentes no han pagado

Cientos de ciudadanos de esta frontera, aprovecharon los descuentos otorgados por la Secretaría de Finanzas, para el pago de adeudos en los derechos de control vehicular, señaló Jesús Mario Flores Garza.

El recaudador de rentas, estimó en atenciones de entre 30 a 40 personas diarias durante toda una semana, incluyendo los tres días del “Buen Fin”.

Asimismo dio a conocer que la respuesta elevó el número de contribuyentes cumplidos a 36 mil 500.

“Estamos a un 57% o 58% de recaudación este 2017, de un padrón de 61 mil acciones, pero confiamos en llegar al 60%”, sostuvo.

Dijo que mucha gente aprovechó y pagó 2,500 para renovar sus láminas y dejar todo saldado, además del 50% en las licencias de conducir.

Flores Garza convocó a todos los contribuyentes que no aprovecharon dichos estímulos, a que acuda a las oficinas a conocer otras facilidades.

“Por ejemplo quienes tienen adeudos mayores pueden pagar 4 mil 100 pesos para contar con sus placas, y quitarse problemas de identidad o ser detenidos”.