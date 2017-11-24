798 nuevos casos de diabetes

Es Piedras Negras el cuarto municipio con más casos de diabetes en Coahuila, con un total de 1,028 en los primeros 11 meses del 2017.

Conforme a datos de la Secretaría de Salud del Estado, se han detectado en Coahuila, 11 mil 508 nuevos casos de dicho padecimiento.

En 2016, se detectaron 9 mil 425 casos, 29 diarios en el Estado.

Por Jurisidicción Santaria, la número 1 con sede en esta ciudad, encabezó la lista de más diabéticos.

La ciudad con más casos de esta enfermedad es Torreón con 3 mil 578, seguido por Saltillo con 2 mil 600, Monclova 2 mil 181, Piedras Negras 798, Sabinas 789, Francisco I. Madero con 355, y Cuatro Ciénegas con 179 casos registrados.

Las cifras fueron difundidas por el Congreso del Estado, tras la proposición con punto de acuerdo, para que se generen campañas masivas de concientización entre la población, y se garantice el abasto, y acceso continuo de insumos, y pruebas clínicas de manera individualizada.

La propuesta fue hecha por el diputado Sergio Garza Castillo de Unidad Democrática.

En el informe se destaca que en México se diagnosticaron 4 millones de personas con este padecimiento en 2014, y se gastaron 3 mil 430 millones de dólares al año en su atención, y complicaciones a nivel nacional.