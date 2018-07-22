A 43 grados este lunes

Llegará termómetro a los 43 grados centígrados en Piedras Negras este lunes, por lo que se recomienda no exponerse a los rayos del sol por tiempo prolongado y tomar mucha agua.

De acuerdo al boletín meteorológico, ese día se pronostican 44 grados centígrados, pero llegaría a los 48 con la sensación térmica.

Edgar Carballido, meteorólogo de Protección Civil, dijo que los valores térmicos son entre tres o cuatro grados.

Se generan sobre todo en las zonas urbanas donde el pavimento, hormigón, concreto y demás materiales, generan las llamadas “islas de calor”.

Hay un sinnúmero de recomendaciones para evitar los “golpes de calor” y enfermedades de la piel, las más sencillas son hidratarse bien y no estar mucho tiempo bajo el sol.

Por cierto, este viernes se registraron 42.4 grados centígrados en Piedras Negras, lo que marcó el cuarto día consecutivo como la ciudad más caliente del país, según estadísticas del Servicio Meteorológico Nacional.