A la mitad baja de menores resguardados en casas hogar

Con más de 30 menores reintegrados a sus hogares, disminuye población en las siete casas hogar casi a la mitad, lo que permite mayor oportunidad de los niños violentados que sean cuidados y protegidos sus derechos, incluyendo el de convivir con su familia afectiva, es decir que lo menos posible permanezcan en albergues y como autoridades competentes, resolverles la situación jurídica.

Los albergues cuentan con 12 a 14 menores alojados, cuando hace un mes tenían más de 20 hasta 30 menores en espera de que su situación jurídica se definiera, señaló Ileana Serrano.

La encargada de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), señaló que la cantidad de niños y niñas se ha estado validando, ya que en el último mes se han reintegrado 33 menores que corresponden a 16 expedientes.

En el mismo periodo, solo una menor fue resguardada, esto durante el fin de semana cuando hubo descuido por la madre, pero se integró el expediente y al estar debidamente registrada y firmar carta compromiso, fue reintegrada este día a su familia.

“Hay disminución de menores en casa hogar, ya que la función de PRONNIF no es quitar niños, sino que se les haga valer sus derechos entre esto a estar en una familia”, concluyó.