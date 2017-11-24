Abre sus puertas nueva sala en el Museo Frontera Norte

El gobernador Rubén Moreira Valdez, inauguró la nueva sala de lectura en el Museo de la Frontera Norte, y el Laboratorio de Robótica y Sala Lego en el Museo del Chapulín en la Gran Plaza.

Se trata de espacios denominados “Hábitats para la Ciencia” cuyo propósito es promover la cultura científica, tecnológica y de innovación, aprovechando la infraestructura existente con equipamiento de primer mundo.

El mandatario estatal fue acompañado por Lauro Cortéz Hernández, director general del Coecyt, así como la alcaldesa electa Sonia Villareal Pérez y Fernando Purón Johnston.

Las dos salas forman parte del proyecto FOMIX, con inversiones de 9.6 millones de pesos en Monclova, Torreón y Piedras Negras.

La sala de lectura se equipó con más de 200 libros físicos para todas las edades, incluso material apropiado para educación inicial, básica y media.

En el laboratorio observaron el aprendizaje vivencial a 30 niños de primaria, en temas como róbotica, energías renovables, matemáticas, electrónica, y ciencias naturales.

En ambos museos contaron con la presenica de estudiantes de las primarias Modelo y Benito Juárez.

El corte de listón del Laboratorio de Robótica, a cargo de las autoridades.