Abren vacantes en el Seguro Social

Piedras Negras, Coah.- El Sindicato del Seguro Social continúa trabajando para abatir el rezago que se tiene en la contratación de médicos familiares y médicos de las diferentes especialidades médicas, así lo informó el delegado regional de la sección doce, Carlos René Aguilar de la Garza.

Dijo que la plantilla de médicos se encuentra al 85 por ciento, en la unidad de medicina familiar número 79 se tienen cubiertos todos los consultorios ya que el reclutamiento que se tuvo en el pasado mes de Febrero vino a aliviar esta problemática.

Comentó que lo que refiere en la unidad médica número 11, continúa la falta de algunos especialistas como un médico angiólogo que es muy difícil de reclutar, se tiene necesidad de médicos urgenciólogos y de terapia intensiva, que actualmente se otorga ese servicio con médicos internistas completamente capacitados, pero que se sigue en la búsqueda para fortalecer a la institución.

Agregó que la bolsa de trabajo para médicos y especialistas siempre está abierta y quien desee integrarse a laborar, debe acercarse a las oficinas o al sindicato y se realizan las gestiones para poder integrarlo a laborar.